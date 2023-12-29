إعلان

BBC

"رغم مطالب أمريكا".. وزير المالية الإسرائيلي يرفض تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

02:18 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

صرح وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن إسرائيل لن تحوّل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وهي الأموال المستحقة على تل أبيب للسلطة.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي، إن إسرائيل تحترم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب.

وأكد وزير المالية، ألا يذهب شيكل واحد إلى حماس في غزة طالما بقيت في منصبي.

وتأتي تصريحات سموتريش في أعقاب تقرير من موقع “واللا” الإخباري يقول فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب في محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

بتسلئيل سموتريش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب الأموال المستحقة على تل أبيب حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام: دمرنا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خانيونس بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان