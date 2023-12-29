"رغم مطالب أمريكا".. وزير المالية الإسرائيلي يرفض تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

مصراوي

صرح وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن إسرائيل لن تحوّل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وهي الأموال المستحقة على تل أبيب للسلطة.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي، إن إسرائيل تحترم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب.

وأكد وزير المالية، ألا يذهب شيكل واحد إلى حماس في غزة طالما بقيت في منصبي.

وتأتي تصريحات سموتريش في أعقاب تقرير من موقع “واللا” الإخباري يقول فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب في محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.