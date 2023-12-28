الإمارات تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن الوضع في الضفة الغربية



وكالات

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن غدا الجمعة، لمناقشة الوضع المتصاعد في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"، "إن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".

دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.



إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد. https://t.co/JsDtnF7401 — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) December 28, 2023

وفي الـ22 من ديسمبر تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضواً في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.