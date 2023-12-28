الجهاد الإسلامي: نسعى لبلورة رد فلسطيني موحد على المبادرة المصرية لوقف الحرب



مصراوي

قال محمد الهندي نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدف العدوان المتمثل في القضاء على المقاومة.

وتابع نائب أمين حركة الجهاد في حديثه للجزيرة مباشر: "مصير المرحلة الثالثة التي تتحدث عنها إسرائيل هو الفشل كما حدث في المرحلتين السابقتين، و الشعب الفلسطيني أفشل خيار الترحيل الذي تبنته إسرائيل".

وأضاف نائب أمين حركة الجهاد: "معظم الإسرائيليين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية بغزة والخلاف حول مصير الأسرى، و حريصون على بلورة رد فلسطيني موحد على الورقة المصرية والمبادرة التي قدمتها مصر لوقف العدوان على غزة، كما أن إسرائيل تريد مواصلة عدوانها بعد نزع ورقة الأسرى التي تمتلكها المقاومة".

وأشار نائب أمين حركة الجهاد: "لا تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة مواجهة حرب إقليمية في المنطقة، الميدان ورقة مهمة في يد المقاومة والنصر لا يُمنح، كما أن إسرائيل لم تتمكن من الحصول على صورة انتصار والمعركة ستتوقف ولن تحقق إسرائيل أهدافها".

وأوضح نائب أمين حركة الجهاد: "إسرائيل تتعرض لهزائم عسكرية وأخلاقية وسياسية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق آلية عبور المساعدات في معبر رفح، وهناك موقف إيجابي مصري لعلاج المسألة".