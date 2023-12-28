سفارة أوكرانيا بالأردن تنفي وجود مقاتلين لها فى صفوف جيش الاحتلال بغزة

كييف- (د ب أ)

نفت السفارة الأوكرانية في الأردن ما تردد مؤخرا عن تجنيد جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتزقة أوكرانيين وجنسيات أخرى عبر شركات أمنية دولية غير معروفة، للقتال في قطاع غزة.

ووصفت السفارة في بيان اليوم الخميس نقلته شبكة يورونيوز الإخبارية، هذه الادعاءات بأنها "مثيرة للقلق"، وأشارت إلى أنها تهدف إلى ربط المواطنين الأوكرانيين بالصراع في غزة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن نشر مثل هذه الادعاءات يهدف إلى إحداث خلاف وعداء بين أوكرانيا والشعب الفلسطيني، وكذلك بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

وكان تقرير صادر عن شبكة "أخبار القدس" يوم 21 ديسمبر، ذكر أن "مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أوقعوا سبعة مرتزقة أوكرانيين في كمين في أثناء قتالهم مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وحسب التقرير، استهدف مقاتلو القسام المرتزقة في 14 نوفمبر بعد رصدهم في شارع حسنين في حي الشجاعية، وهو أحد المواقع الرئيسية للفصائل الفلسطينية.

وأفادت المعلومات بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يُدرج القتلى الأوكرانيين ضمن الأرقام التي يعلنها بشأن خسائره بين الجنود في غزة، وبالإضافة إلى ذلك، أسفر الكمين عن مقتل جنود من الجيش الإسرائيلي.

وقد تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر وحدة من المرتزقة الأوكرانيين وهم في مدرسة في الشجاعية، وتم تصوير هذه التسجيلات في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم، بحسب يورونيوز.

وفي الفيديو، يظهر أحد المرتزقة الأوكرانيين، وهو يرسم الشعار الأوكراني، ويكتب عبارة "أمي.. أنا في غزة"، بجانب شعارات إسرائيلية أخرى.