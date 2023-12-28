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BBC

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي بحثا مرحلة ما بعد الحرب بغزة

09:40 م الخميس 28 ديسمبر 2023

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي

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مصراوي
بحث وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت الاستعداد لمرحلة الاستقرار التي ستعقب الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وخلال الاتصال أكد أوستن على تمسك الولايات المتحدة بالقضاء على قدرة حماس على تهديد إسرائيل حسب تعبيره، مشدداً على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع توصيل المساعدات الإنسانية.

وبحث الوزيران عدداً من التهديدات الإقليمية مثل أنشطة حزب الله التي وصفت بالمزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان والهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق على يد جماعات موالية لإيران وكذلك هجمات الحوثيين التي تهدد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لبيان وزارة الدفاع.

لويد أوستن يوآف غالانت حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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