رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب



مصراوي

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية.

وتابع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي خلال حديث له الخميس: "فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهمة إنقاذ الاسرى الثلاثة في هذا الحادث".

وأشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي: " تشعر قيادة الجيش بالمسؤولية عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قتلوا قبل أيام، كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الجنود الذين تورطوا في حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ما زال هناك 129 أسيرا داخل غزة وقد استخلصنا الدروس من حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة، والجيش يعمل داخل الأنفاق في خان يونس".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل البحث عن قيادات حماس ولكن الأمر يتطلب وقتا، وهناك تهديدات من كافة الجبهات ونحن ندافع عن أنفسنا ونهاجم مصادر التهديد، ووجهنا ضربات قاسية لحزب الله اليوم، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأمور الصعبة التي حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها".