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BBC

جيش الاحتلال: الجنود الذين قتلوا 3 من زملائهم في غزة كانوا تحت ضغط كبير

08:46 م الخميس 28 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قتلوا قبل أيام، كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الجنود الذين تورطوا في حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ما زال هناك 129 أسيرا داخل غزة وقد استخلصنا الدروس من حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة، والجيش يعمل داخل الأنفاق في خان يونس".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل البحث عن قيادات حماس ولكن الأمر يتطلب وقتا، وهناك تهديدات من كافة الجبهات ونحن ندافع عن أنفسنا ونهاجم مصادر التهديد، ووجهنا ضربات قاسية لحزب الله اليوم، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأمور الصعبة التي حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها".

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