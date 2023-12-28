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BBC

أبو عبيدة: تمكنا من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر

08:27 م الخميس 28 ديسمبر 2023

أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة مسجلة له اليوم الخميس، "من أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان، وشعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

وأوضح أنه بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو، وتمكنوا من تدمير 825 آلية إسرائيلية.

وأكد أن مجاهدي القسام نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو.

أبو عبيدة كتائب القسام طوفان الأقصى

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