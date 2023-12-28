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BBC

أبو عبيدة: وجهنا ضربة القرن للاحتلال الإسرائيلي في غزة

08:12 م الخميس 28 ديسمبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى وضعت الاحتلال الإسرائيلي على طريق الزوال.
وتابع الناطق باسم كتائب القسام، خلال كلمة مسجلة له، "نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا".
وأكد أنه "تم توجيه ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا".
وأوضح أن "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية، ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".

الاحتلال الإسرائيلي القسام أبو عبيدة حرب غزة طوفان الأقصى

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