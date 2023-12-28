تقرير أممي: "فلسطينيي الضفة" يعيشون في "رعب مستمر" جراء عنف الاحتلال

بي بي سي

أصدرت اللجنة الدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية تقريراً حول أوضاع الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر، وجاء فيها أن "الفلسطينيين يعيشون في رعبٍ مستمر، جراء العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون".

وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت، من مقتل 492 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية، في الفترة من 1 يناير إلى 27 ديسمبر من هذا العام، وهي الحصيلة الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد السجلات.

ويتهم التقرير الصادر عن اللجنة المنبثقة عن الأمم المتحدة، الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ اعتقالات جماعية يومية مشيراً إلى أنها "لا ترتبط بارتكاب جريمة جنائية في معظم الحالات".

وفي الأسابيع التي تلت هجوم حماس، وجد التقرير ارتفاعاً حاداً في هجمات المستوطنين بمتوسط ستة حوادث يومياً، تتمثل الهجمات بإطلاق النار، وحرق المنازل والمركبات، واقتلاع أشجار الزيتون التي تعتبر مصدر دخل حيوي للسكان.

ويقول التقرير إنّ الشرطة الإسرائيلية رافقت المستوطنين في العديد من الحوادث، أو أنّ المستوطنين كانوا يرتدون الزي الأمني ويحملون بنادق الجيش.

من جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إلى وضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وحث السلطات الإسرائيلية على "إدانة ومنع عنف المستوطنين بشدة ومحاكمة المحرضين عليه ومرتكبيه"، فيما لم ترد إسرائيل بعد على نتائج التقرير.