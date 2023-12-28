المقاومة تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة

مصراوي

أسقطت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو، لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، استهداف 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 501 قتيلًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق، إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنود والعتاد أكبر بكثير مما هو معلن عنها.