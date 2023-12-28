الاحتلال يعلن إصابة 49 عسكريًا خلال 24 ساعة و921 منذ بدء العملية البرية

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخمءيس، إصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في صفوفه منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة إلى 921 إصابة.

وأوضح جيش الاحتلال أن من بين الإصابات، 206 عسكريين أصيبوا بجروح خطرة و340 بجروح متوسطة و357 إصاباتهم طفيفة منذ بداية المعركة البرية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، عن منظمة المحاربين القدامى المعاقين بإسرائيل قولها، إن عدد الجنود الجرحى الإسرائيليين قد يصل إلى 20 ألف جندي، بعد إدراج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة ضمن إجمالي المصابين.