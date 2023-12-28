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BBC

الاحتلال يعلن إصابة 49 عسكريًا خلال 24 ساعة و921 منذ بدء العملية البرية

01:30 م الخميس 28 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخمءيس، إصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في صفوفه منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة إلى 921 إصابة.

وأوضح جيش الاحتلال أن من بين الإصابات، 206 عسكريين أصيبوا بجروح خطرة و340 بجروح متوسطة و357 إصاباتهم طفيفة منذ بداية المعركة البرية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، عن منظمة المحاربين القدامى المعاقين بإسرائيل قولها، إن عدد الجنود الجرحى الإسرائيليين قد يصل إلى 20 ألف جندي، بعد إدراج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة ضمن إجمالي المصابين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية البرية غزة منظمة المحاربين القدامى طوفان الأقصى

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