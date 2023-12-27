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BBC

"رغم تشاؤمها".. إسرائيل تنتظر رد حماس عبر الوسطاء بشأن صفقة الأسرى

11:54 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

صفقة تبادل أسرى

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مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد حركة حماس عبر الوسطاء القطريين بشأن صفقة الأسرى.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك تشاؤم في إسرائيل بشأن الحصول على رد إيجابي والتقييم أن الأمر سيتطلب ضغطا عسكريا.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن اقتراح جديد يتضمن انسحاب الجيش من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات مقابل إطلاق سراح النساء والجنود.

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