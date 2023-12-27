فيديو| المقاومة تحتفل بـ "عيد ميلاد" جندي إسرائيلي أسرته قبل 9 سنوات

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه الأسير الإسرائيلي "شاؤول أرون" تزامنا مع عيد ميلاده التاسع الذي يقضيه في الأسر.

ووجهت القسام خلال الفيديو رسالة لعائلات أسرى الاحتلال، عبر تذكيرهم بمصير الطيار الإسرائيلي "رون آراد" المفقود في لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي، قائلة "معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد".

ووقع الجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون" خلال عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة منتصف عام 2014.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي صنفه رسميًا على أنه جندي ميت لا يعرف مكان دفن جثته، قبل أن يعاود في عام 2016 تصنيفه "مفقود أو أسير.