حماس تعلق على وضع "رأس حمار" على باب مقبرة بالقرب من المسجد الأقصى

مصراوي

أدانت المقاومة الإسلامية "حماس"، ما فعله أحد المستوطنين اليهود المتطرفين بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيان صدر عن حركة حماس اليوم الأربعاء، قالت خلاله: " إن تدنيس مستوطن متطرف لمقبرة باب الرحمة الإسلامية، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بتعليقه "رأس حمار" بين القبور، هو تعبير عن حالة الحقد والكراهية التي يحملها هؤلاء الصهاينة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا".

وتابعت حركة حماس في بيانها : "هذه الأفعال الدنيئة تتم بغطاء وحماية قادة الكيان، ما يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تهدد الهوية العربية للقدس".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، توقيف مستوطن إسرائيلي لقيامه بتعليق رأس حمار في مقبرة الرحمة عند باب الأسباط المؤدي إلى القدس القديمة المحتلة، فيما استنكر مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية ما وصفه بأنه "تصرف شنيع" ينم عن الكراهية.