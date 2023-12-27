متحدث جيش الاحتلال: علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله
مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن جيش الاحتلال أضاف لواء في مناطق شمال قطاع غزة.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أضفنا لواء آخر للعمليات العسكرية في خانيونس".
وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله".
وفي وقت سابق أعلنت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنها استقبلت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.
ومن جانبها أعلنت مستشفى سوروكا الإسرائيلي: "استقبلنا اليوم 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة".
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