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BBC

متحدث جيش الاحتلال: علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله

09:17 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن جيش الاحتلال أضاف لواء في مناطق شمال قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أضفنا لواء آخر للعمليات العسكرية في خانيونس".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: "علينا أن نجد محمد الضيف واغتياله".

وفي وقت سابق أعلنت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنها استقبلت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.

ومن جانبها أعلنت مستشفى سوروكا الإسرائيلي: "استقبلنا اليوم 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قطاع غزة طوفان الأقصى محمد الضيف مستشفى هداسا الإسرائيلي

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