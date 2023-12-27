حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 1779 مجزرة بحق المدنيين منذ بدء العدوان

مصراوي

قال المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال ارتكب 1779 مجزرة منذ بداية العدوان.

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "21110 شهداء في العدوان على غزة منهم 8800 طفل و6300 من النساء، كما أن الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة".

وأوضح المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "ندين التمثيل بجثامين 80 شهيد، و نطالب بشكل عاجل بفتح معبر رفح وكافة المعابر الأخرى ودخول المساعدات الإنسانية، كما نطالب بدخول ما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا من المساعدات".

وأشار المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي: " سقط نحو 40 شهيدا من الدفاع المدني و103 من الصحفيين و7 آلاف مفقود منذ بداية العدوان على غزة".