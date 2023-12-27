الخارجية السودانية: تأجيل لقاء البرهان وحميدتي دليل على مماطلة ميليشيا الدعم السريع

وكالات

علقت وزارة الخارجية السودانية على تأجيل الاجتماع بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وفي بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تلقت مـذكـرة مـن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس دورة إيجـاد، بتاريخ اليـوم ۲۷ ديسمبر تفيـد بعـدم تمكـن قائد قـوات الدعم السريع المتمــردة مـن الوصـول إلـى جيبـوتي، لعقـد اللقـاء الـذي كـان مـقرراً له يـوم غـد الخميس بالعاصمة الجيبوتية مـع الفريـق أول ركن عبد الفتاح البرهـان، رئيس مجلــس السيادة الانتقـالي، وذلك لأسباب فنيـة علـى حـد قـولـهـا، وسيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير القادم 2024.

وتابعت الخارجية السودانية: "جدير بالذكر أن الفريـق أول ركن عبـد الفتاح البرهان، حرصا منه على إنهاء معاناة السودانيين التي خلفهـا تمرد المليشيا، قـد أبدى موافقته رسميا لرئاسة إيجـاد عـلـى عـقـد اللقـاء، وكان مـستعداً للمغادرة إلـى جيبوتي مساء اليـوم الأربعاء حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم".

كما أعربت الخارجية، وفق قولها عن أسف حكومة السودان لمماطلة قـيـادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشـعبه، ويتضح ذلـك مـن عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد"..

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة القومية للتنمية الإفريقية "إيجاد"، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى يناير المقبل، مُرجعة السبب إلى ما وصفته "بأسباب فنية".

وأشارت "إيجاد" إلى أنه تم إخطار البرهان باعتذار حميدتي عن حضور الاجتماع الذي كان من المخطط انعقاده في مقر المنظمة بدولة جيبوتي.

فيما قال مستشار في مليشيا الدعم السريع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في أي مكان، لافتا إلى أن منظمة إيجاد لم تخطرهم بتأجيل اجتماع جيبوتي.

كذلك أوضح المسؤول في ميليشيات الدعم السريع أنه لم تصلهم دعوة رسمية من إيجاد لحضور اجتماع جيبوتي.

ومن جانبها طالبت تنسيقية القوى الوطنية بالسودان كلا من البرهان وحميدتي بالالتزام بتنفيذ اتفاق جدة، بالإضافة إلى عقد مفاوضات غير مشروطة.