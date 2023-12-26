لمناقشة وقف الحرب بالسودان.. البرهان يوافق على دعوة للاجتماع بـ "حميدتي"

مصراوي

أشارت تقارير إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موافقة رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان على خطاب رئيس "الإيجاد" عبد الله حمدوك بشأن لقاء قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في جيبوتي الخميس المقبل لمناقشة وقف الحرب، وفق تصريحات نقلتها قناة "الشرق".

سبق وأن قال قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إنه يرحب بدعوة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية المستقيل عبد الله حمدوك لعقد اجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب في السودان.

فيما قال مستشار في ميليشيات "الدعم السريع"، إن شرط البرهان إخلاء بعض المناطق غير منطقي، مشيرا إلى أن البرهان لا يملك قرار وقف الحرب بالسودان

وأوضح المسؤول في مليشيات الدعم السريع أن شرطهم أن يأتي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش فقط.

وكان حمدوك قال إن دعوته لقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وحميدتي لعقد لقاء جاءت بالنيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية.

وأوضح حمدوك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أنه بعث برسالتين خطيتين إلى كل من البرهان وحميدتي يطالبهما باللقاء كممثل عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع في شهر أبريل الماضي؛ نتيجة الخلافات بشأن خطط لدمج الدعم السريع في المؤسسة العسكرية السودانية، في وقت شارفت فيه كافة الجهات هناك على وضع اللمسات الأخيرة في عملية سياسية تحظى بدعم دولي.