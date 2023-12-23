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BBC

"كانوا يحموننا بأجسادهم".. أسيرة إسرائيلية مُفرج عنها تكشف طريقة تعامل عناصر المقاومة معها

11:58 م السبت 23 ديسمبر 2023

الاسري الاسرائيليين

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مصراوي
عبّرت أسيرة إسرائيلية تُدعى "تشين ألموج جولدشتاين"، أطلق سراحها سابقا، عن المعاملة التي لقيتها إلى جانب أسرى الاحتلال الآخرين من أفراد الحراسة من عناصر المقاومة الفلسطينية خلال فترة تواجدهم في غزة.
وقالت جولدشتاين: "الحراس كانوا يحموننا من نيران الجيش وكنا مهمين جدا لهم".
وأضافت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها: "كنا نسأل الحراس عما إذا كانوا سيقتلوننا وكان ردهم نموت نحن قبل أن تموتوا ".
وتابعت تشين ألموج جولدشتاين: "الحراس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف".

معاملة الأسرى أسيرة إسرائيلية المقاومة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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