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BBC

الهلال الأحمر: لا يوجد أماكن فارغة في رفح لاستقبال النازحين

10:56 م السبت 23 ديسمبر 2023

النازحون من قطاع غزة

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مصراوي
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك عائلات في غزة نزحت أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات إلى الشرق، أن المساعدات لا تلبي 10 % من احتياجات غزة، موضحا أن السكان ينزحون من قصف إلى قصف.
وتابع الهلال الأحمر، أنه لا يوجد أي أماكن فارغة في رفح لاستقبال النازحين، مشيرا إلى أنه تم استقبال 70 شاحنة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح اليوم السبت، قائلا أن الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة.

وأكمل، أن إسرائيل تطلب من سكان غزة النزوح لمنطقة ما ثم تقصفها.

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