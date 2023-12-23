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BBC

الاحتلال يعلن إصابة جندي من قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله

10:44 م السبت 23 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة جندي في قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع أطلقه عناصر حزب الله اللبناني باتجاه بلدة المنارة الحدودية مع إسرائيل.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مقتل خمسة من جنوده بينهم ضابطان في معارك قطاع غزة.
وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 44 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني استهدف تجمعا للجنود في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس شمالي إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي صواريخ حزب الله إصابة جندي صاروخ مضاد للدروع

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