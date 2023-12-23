بعد هجوم بشمال العراق.. الدفاع التركية تعلن ارتفاع قتلاها إلى 15 جنديًا

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلاها من الجنود في هجومين بشمال العراق إلى 12 جنديا.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الجمعة، مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وبحسب بيان الدفاع التركية، فإن الهجوم الذي أعقب الاشتباكات أدى إلى مقتل 7 من المسلحين الأكراد.

وبدأ الصراع بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في عام 1984 وتم استئنافه عام 2015 من قبل بعض التجمعات التابعة لحزب العمال الكردستاني المتمركزة في شمال العراق، الذي يشهد نشاطا عسكريا من الجيش التركي الذي يتواجد في عدد من القواعد هناك.