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BBC

رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث بمحيط باب المندب جنوب اليمن

07:56 م السبت 23 ديسمبر 2023

حريق السفينة الإسرائيلية

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مصراوي

قالت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، إن إحدى الهيئات البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن حادث في محيط باب المندب جنوب غرب الصليف في اليمن.

سبق وأن قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن حريقًا نشب في ناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيميائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيرة ولا إصابات.

وأصيبت سفينة إسرائيلية بطائرة بدون طيار بالقرب من الهند، مما أدى إلى حريق في السفينة.

فيما نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، إنه تم إخماد حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة فيرافال بالهند دون إصابات.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أنه تم استهداف سفينة بمسيرة على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية تسبب بانفجار وحريق.

ولم يعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم حول الحادث، لكن أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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