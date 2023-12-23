حماس: قرار مجلس الأمن هزيل ولا يلبي الحاجة الملحة التي خلفتها آلة العدوان الإسرائيلية

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن أكثر من 21 ألف شهيد وإصابة أكثر من 56 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء

وأشار حمدان إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يعرف الاستسلام أو الانكسار وأن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه، لافتا إلى أنه لا تفاوض بخصوص الأسرى إلا بوقف العدوان.

وأوضح حمدان أنه في حال أراد الاحتلال الإسرائيلي أسراه أحياء فعليه وقف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة، موجها رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين قائلا: "عليكم أن تقرروا مصير أبناءكم".



وأكد حمدان على أن استراتيجية هزيمة حماس انهارت وفشلت فشلا ذريعا وعناصر المقاومة يسيطرون في الميدان، موضحا أن نتنياهو ومجلس حربه عالقون في حرب بلا أفق وجيشهم يغرق في خسائر فادحة.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي هو قرار هزيل ولا يلبي الحاجة الملحة التي خلفتها آلة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يجب على الفلسطينيين استجداء المساعدات والإغاثة بل إن على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لإدخالها.

وشدد حمدان على أن 1.8 مليون نازح في غزة وقرابة 2.3 هم كل سكان غزة يعيشون أوضاعا كارثية غير مسبوقة، منوها إلى أن 320 شهيدا من بين الطواقم الطبية وأنه لا مستشفيات صالحة للاضطلاع بدورها للتعامل مع آلاف الجرحى.

وحمّل حمدان المنظمات الأممية المسؤولية عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون؛ لأنها ترضخ لشروط الاحتلال، مطالبا بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها.

ونوّه حمدان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مشيرا كذلك إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.

وأفاد حمدان بأنه مهما بلغت جرائم الاحتلال فإن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته لن تنكسر وتمسكه بأرضه لن يتزحزح، موضحا أن التصدعات في حكومة الاحتلال ليست خافية والأصوات المطالبة بإقالتها تتعالى.