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BBC

الاحتلال يعلن مقتل خمسة من جنوده بينهم ضابطان في معارك غزة

07:50 م السبت 23 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده بينهم ضابطان في معارك قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 44 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني استهدف تجمعا للجنود في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس شمالي إسرائيل.

وكان حزب الله الللبناني، قال إن عناصره استهدفت موقع جل العلام بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة للأهداف.

وجاء في بيان حزب الله اللبناني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 23-12-2023 موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

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