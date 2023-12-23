

مصراوي



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس الجمعة.



كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات على منطقة نهر الخردلي جنوب الليطاني بالقرب من مركز لليونيفيل جنوبي البلاد.



وأضافت أن الجيش اللبناني قطع الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين بعد أن استمر قصف المنطقة المذكورة بالقذائف المدفعية بكثافة.



وذكرت الوكالة أن مجرى نهر الليطاني في المنطقة، يتعرض لقصف مدفعي، وأن الجيش الإسرائيلي يقصف المنطقة الواقعة تحت بلدة ديرميماس.



ونقلت وسائل إعلام لبنانية فيديو يوثق نجاة فريق قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، من غارة استهدفت طريق الخردلي- دير ميماس الذي كانوا يسلكونه ووقعت على بعد بضعة أمتار من سيارة الفريق.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق ليلاً قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط لجنوب لبنان وصولاً حتى نهر الليطاني.