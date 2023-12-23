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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع الشهداء إلى 201 والجرحى إلى 368 في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

05:58 م السبت 23 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 201 والجرحى إلى 368 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كان مكتب الإعلام الحكومة بقطاع غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (99 صحفياً) منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وتابع بيان مكتب الإعلام الحكومي، أنه بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد خليفة في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلته بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

حرب غزة شهداء غزة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

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