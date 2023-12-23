هيئة المعابر الفلسطينية ترد على أنباء تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر

مصراوي

نفت المعابر الفلسطينية ما تردد عن تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم.

وفيما سبق نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكان قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابات قوات الاحتلال بدأت في تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء وهدم بيوتهم.