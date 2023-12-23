الدفاع المدني بغزة: معظم الجثث التي انتشلناها من بيت لاهيا تم إعدامها ميدانيا

مصراوي

أعلنت الدفاع المدني في غزة، إنه تم انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتابعت قوات الدفاع المدني في غزة: "معظم الجثث التي انتشلناها من بيت لاهيا، تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب".

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي وجهاز الأمن العام (شين بيت) في بيان مشترك عن أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الأسبوع الماضي واقتيادهم للاستجواب.

وقال البيان إنه تم القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بهم في قطاع غزة في الأسبوع الماضي ، وتم نقل أكثر من 200 منهم إلى إسرائيل لاستجوابهم من جانب الشين بيت والوحدة 504 التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.