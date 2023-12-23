إعلان

BBC

الدفاع المدني بغزة: معظم الجثث التي انتشلناها من بيت لاهيا تم إعدامها ميدانيا

03:43 م السبت 23 ديسمبر 2023

الدفاع المدني بغزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت الدفاع المدني في غزة، إنه تم انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتابعت قوات الدفاع المدني في غزة: "معظم الجثث التي انتشلناها من بيت لاهيا، تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب".

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي وجهاز الأمن العام (شين بيت) في بيان مشترك عن أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الأسبوع الماضي واقتيادهم للاستجواب.

وقال البيان إنه تم القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بهم في قطاع غزة في الأسبوع الماضي ، وتم نقل أكثر من 200 منهم إلى إسرائيل لاستجوابهم من جانب الشين بيت والوحدة 504 التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

الدفاع المدني في غزة جثث متحللة شوارع بيت لاهيا جيش الاحتلال الإٍسرائيلي حماس قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة: تمكنا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو بجحر الديك وسط غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعرها يتخطى الـ4.6 مليون جنيه.. "مصراوي" ينشر أول صور لشقق "التنمية الحضرية" بمدينة نصر
عاجل| ما هو الدولار المجمد وما حقيقة انتشاره من السوق السوداء للعملة في مصر؟
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟بعد انخفاضه..