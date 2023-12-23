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BBC

جيش الاحتلال يزعم أسر أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي

01:25 م السبت 23 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي وجهاز الأمن العام (شين بيت) في بيان مشترك عن أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الأسبوع الماضي واقتيادهم للاستجواب.

وقال البيان إنه تم القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بهم في قطاع غزة في الأسبوع الماضي ، وتم نقل أكثر من 200 منهم إلى إسرائيل لاستجوابهم من جانب الشين بيت والوحدة 504 التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

الاحتلال الإٍسرائيلي جيش الاحتلال الإٍسرائيلي تل أبيب حماس الجهاد الإسلامي

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