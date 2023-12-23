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اليونيسف تحذر من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة

12:12 م السبت 23 ديسمبر 2023

اليونيسف

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بي بي سي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن ما لا يقل عن 10.000 طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة قد يواجهون أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم خطراً، تلك المعروفة باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية".

كما جاء في بيان اليونيسف: "نشعر بقلق بالغ بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرا لاحتياجاتهم الغذائية المحددة، والتي تتفاقم بسبب عدم الاستقرار والمواجهات ".

ويأتي بيان اليونيسف بعد يوم واحد من تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن أسرة واحدة من كل أربع أسر في غزة تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قطاع غزة أخبار BBC

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