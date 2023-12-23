المقاومة تنشر مشاهد من عملية قنص لمجموعة من جنود الاحتلال في الشجاعية

مصراوي

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها رصدوا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح، وتم قصفها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وإصابتها إصابات مباشرة ومحققة.

ونشرت سرايا القدس، فيديو لقيام أحد مجاهديها بقنص جندي إسرائيلي، أثناء تواجده فوق سطح إحدى البنايات في مدينة الشجاعية.

مشاهد من عملية قنص مجاهدي سرايا القدس لمجموعة من جنود العدو الصهيوني شرق الشجاعية .. الله أكبر pic.twitter.com/IoqjFOsYjz — Free Palestine 🇵🇸 (@M0_Gooner) December 23, 2023

كما أعلنت سرايا القدس، استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، "تمكن أحد مجاهدينا من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وقالت كتائب القسام، تمكن مجاهدونا من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها في محاور التقدم بجباليا شمالي غزة.