إعلان

BBC

المقاومة تنشر مشاهد من عملية قنص لمجموعة من جنود الاحتلال في الشجاعية

11:51 ص السبت 23 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها رصدوا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح، وتم قصفها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وإصابتها إصابات مباشرة ومحققة.

ونشرت سرايا القدس، فيديو لقيام أحد مجاهديها بقنص جندي إسرائيلي، أثناء تواجده فوق سطح إحدى البنايات في مدينة الشجاعية.

كما أعلنت سرايا القدس، استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، "تمكن أحد مجاهدينا من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وقالت كتائب القسام، تمكن مجاهدونا من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها في محاور التقدم بجباليا شمالي غزة.

الاحتلال الإسرائيلي القدس حركة الجهاد الإسلامي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جامعة الدول العربية: القرار الأممي بشأن غزة جاء متأخرا ولا يتضمن وقفًا لإطلاق النار

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

- الحكومة تكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة
الذهب سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
تحذير بفصل طلاب الثانوية العامة.. وتحرك عاجل لهذا السبب..