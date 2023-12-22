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BBC

إعلام عبري يتحدث عن فيديو قائد حماس محمد الضيف الذي حصل عليه الشاباك

10:06 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مقطع الفيديو الذي قدم للشاباك ظهر فيه محمد الضيف، وهو في وضع نشط برفقة حراسه داخل مكتبه في جباليا.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: "المقطع المقدم للشاباك أظهر الضيف بمستوى عال وبشكل مختلف عن الصور المتوفرة له منذ عقد".

وأوضح هيئة البث الإسرائيلية: "مسؤولون أمنيون يقولون إن فشل صفقة إطلاق سراح الأسرى سيؤدي إلى توسيع المناورة في غزة، كما أن مقربون من نتنياهو يفكرون في تقليص مدة الدورة الحالية للكنيست لمنع حجب الثقة عن الحكومة".

وأكد هيئة البث الإسرائيلية: "فقط عندما يشعر السنوار بخطر حقيقي سيأمر بالدفع بصفقة أخرى بشأن الأسرى".

ومن جانبها قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار.

وتابعت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة، أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في يناير المقبل، مشيرة إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم.

وأضافت صحيفة هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.

وأوضحت هآرتس، أن هناك تعديلات سيتم إجرائها أبرز تلك التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، مؤكدة على أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات نتنياهو السياسية، كما أن الوضع على الأرض لا يتقدم بالوتيرة التي نسمعها في الخطاب السياسي.

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

محمد الضيف الاحتلال الإسرائيلي الشاباك حرب غزة

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