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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه استراتيجية منظمة في حال استمرار الحرب

09:05 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

يحيى السنوار

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مصراوي

قال هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، إن الوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار وحماس تستعد لحرب طويلة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: "يحيى السنوار ليس منفصلا عن الواقع وإسرائيل تفسر الواقع بشكل غير صحيح".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: "السنوار لديه استراتيجية منظمة في حال استمرار الحرب".

ومن جانبها قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار.

وتابعت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة، أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في يناير المقبل، مشيرة إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم.

وأضافت صحيفة هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.

وأوضحت هآرتس، أن هناك تعديلات سيتم إجرائها أبرز تلك التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، مؤكدة على أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات نتنياهو السياسية، كما أن الوضع على الأرض لا يتقدم بالوتيرة التي نسمعها في الخطاب السياسي.

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

ومن جانبه قالت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة أطالت أمد المفاوضات وعطلت القرارات بشأن غزة.

وتابعت مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة أفرغت نص المشروع من جوهره خصوصا ما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، كما أن التعديلات الأمريكية على النص تطلق يد إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة ولا يندد بالهجمات ضد المدنيين".

يحيى السنوار الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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