مصر تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن آلية إدخال المساعدات إلى غزة

مصراوي

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن جمهورية مصر العربية تثمن قرار مجلس الأمن إنشاء آلية أممية داخل غزة لضمان تسهيل إيصال المساعدات للقطاع.

وتابع مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الجمعة: "لا يجب أن يتم ترك العمل الإنساني وإدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع الغير محايدة".

وأضاف مندوب مصر: "يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق نار فوري في غزة وتسهيل إدخال المساعدات للقطاع".

ومن جانبه، قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وتابع رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمة له الجمعة أمام مجلس الأمن: "شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح، ومصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف مندوب فلسطين: "التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهنا قصة لطفلة تدعى دنيا وهي اختصار لما يجري بغزة فهي فقدت كل عائلتها وبترت ساقها واستشهدت بعد قصف الاحتلال أحد المشافي".

وأشار مندوب فلسطين: "جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 3 من المحتجزين في غزة رغم أنهم كانوا يرفعون الرايات البيضاء، وإسرائيل تتصرف كجيش مارق في غزة وتقتل المدنيين الذين يرفعون الرايات البيضاء بنفس الطريقة التي قتل بها أسراه الثلاثة، وما نريده هو وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة".

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.