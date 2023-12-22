جيش الاحتلال يعلن تدمير الأنفاق التي استخدمتها المقاومة في هجوم 7 أكتوبر



مصراوي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تم تدمير الأنفاق التي استخدمت في 7 أكتوبر بالمتفجرات يوم أمس

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: " نستخلص العبر لكي نحافظ على قواتنا في شمال غزة، كما أن أحد الجنود قتل على الحدود مع لبنان في الشمال، ودمرنا مسيرة هذا الأسبوع كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في هذه المرحلة نركز على تدمير الأنفاق، وسوف نواصل استهداف قادة حماس وقمنا بتعزيز قواتنا في خان يونس وسنواصل ضغطنا".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار.

وتابعت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة، أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في يناير المقبل، مشيرة إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم.

وأضافت صحيفة هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.

وأوضحت هآرتس، أن هناك تعديلات سيتم إجرائها أبرز تلك التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، مؤكدة على أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات نتنياهو السياسية، كما أن الوضع على الأرض لا يتقدم بالوتيرة التي نسمعها في الخطاب السياسي.

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

ومن جانبه قالت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة أطالت أمد المفاوضات وعطلت القرارات بشأن غزة.

وتابعت مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة أفرغت نص المشروع من جوهره خصوصا ما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، كما أن التعديلات الأمريكية على النص تطلق يد إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة ولا يندد بالهجمات ضد المدنيين".