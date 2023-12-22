مندوب إسرائيل: تركيز مجلس الأمن على توسيع المساعدات لغزة غير ضروري

مصراوي

قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان، إن التركيز الأمريكي على توسيع المساعدات لغزة ليس واقعيا.

وتابع مندوب الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة خلال كلمة له الجمعة: "تركيز مجلس الأمن على توسيع المساعدات لغزة غير ضروري، ورغم قرار مجلس الأمن، لكن إسرائيل ستواصل فحص المساعدات التي تدخل إلى غزة".

وأضاف مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: "قرار مجلس الأمن يحافظ على سلطة إسرائيل الأمنية بمراقبة وتفتيش المساعدات الإنسانية، ومن الواضح أنه لا يمكن الوثوق بالأمم المتحدة للإشراف على المساعدات التي تدخل لغزة".

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

ومن جانبه قالت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة أطالت أمد المفاوضات وعطلت القرارات بشأن غزة.

وتابعت مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة أفرغت نص المشروع من جوهره خصوصا ما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، كما أن التعديلات الأمريكية على النص تطلق يد إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة ولا يندد بالهجمات ضد المدنيين".