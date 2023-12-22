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BBC

إعلام عبري: الجيش يتجهز لإنهاء العملية البرية بغزة في غضون أسابيع

08:15 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

قالت القناة الـ11 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يتجهز لإنهاء العملية البرية بغزة في غضون أسابيع.

وتابعت القناة الـ 11 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن المرحلة الثالثة من العملية ستتضمن تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة.

واعتمد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، القرار 2722، بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومراقبتها بسبب الفيتو الأمريكي.

ومن جانبه قالت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة أطالت أمد المفاوضات وعطلت القرارات بشأن غزة.

وتابعت مندوب روسيا أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة أفرغت نص المشروع من جوهره خصوصا ما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، كما أن التعديلات الأمريكية على النص تطلق يد إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة ولا يندد بالهجمات ضد المدنيين".

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