المقاومة: استهدفنا قوة صهيونية بعبوة مضادة للأفراد وأوقعناهم بين قتيل وجريح بخانيونس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد.

وقالت القسام في بيان مقتضب لها على تليجرام، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد والاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس".

وأكدت القسام استهداف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن مجاهديها دكوا في الوحدة المدفعية في لواء خانيونس موقع إرسال الفراحين شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.