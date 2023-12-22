إعلان

BBC

المقاومة: استهدفنا قوة صهيونية بعبوة مضادة للأفراد وأوقعناهم بين قتيل وجريح بخانيونس

06:00 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية بعبوة مضادة للأفراد.

وقالت القسام في بيان مقتضب لها على تليجرام، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد والاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس".

وأكدت القسام استهداف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن مجاهديها دكوا في الوحدة المدفعية في لواء خانيونس موقع إرسال الفراحين شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس إسرائيل حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هجرة مؤقتة".. كندا تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من قطاع غزة بشرط واحد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

" الذئاب المنفردة".. تقارير أمريكية تشير لتهديدًات داخلية بسبب الحرب على غزة
الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحذر من طقس الغد
مستوى تاريخي.. لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر إلى 3030 جنيها للجرام؟
بدورته السادسة 50 صورة ترصد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي