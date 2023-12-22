حماس: ندعو للتحرك لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إننا نحيي أبناء شعبنا الذين تحدوا الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى وكسروا حصاره"

وتابعت حركة حماس في بيان لها، بقناتها على تليجرام، أن "تشديد قوات الاحتلال الصهيوني القيود على شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي يتصدى لها شعبنا بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر".

وحذرت الحركة من خطورة التصعيد الإسرائيلي في القدس والأقصى، داعيةً منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد الخبيثة.