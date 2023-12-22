الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم المساعدات الطبية سلاحا لقتل المزيد من الضحايا في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، إن المستشفيات في رفح صغيرة والطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدمات منقذة للحياة.

وأضاف المتحدث، أن "رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية، و نأسف لعجز المؤسسات الدولية في القيام بدورها لمواجهة الكارثة الصحية في القطاع".

وتابع القدرة، أن مستشفى أبو يوسف النجار فقد السيطرة عن تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى بسبب مجازر الاحتلال، الذي وضع سكان شمال غزة في دائرة الموت بالاستهداف المباشر أو القتل لعدم توفر الخدمات الصحية.

وأكمل المتحدث باسم الصحة في غزة، أنه تم رصد أكثر من 50 ألف سيدة حامل ونحو 900 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يزال يستخدم المساعدات الطبية سلاحا لقتل المزيد من الضحايا في قطاع غزة.

وأوضح القدرة أن المؤسسات الدولية تحذر من أن قطاع غزة مقبل على مجاعة، مطالبا بإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات بشكل عاجل حتى لا نصل لمرحلة كارثية تفوق المستويات قائلا "ما يدخل غزة لا يتجاوز 70 شاحنة يوميا بينما احتياجات السكان تتطلب دخول ألف شاحنة مساعدات".

وتابع المتحدث، أنه لدينا 53 ألف جريح داخل القطاع منذ 7 أكتوبر خرج منهم 411 فقط للعلاج، موضحا أن 5 آلاف من أصحاب الحالات الخطرة والحرجة والمعقدة يجب إخراجهم للعلاج في الخارج لإنقاذ أرواحهم.