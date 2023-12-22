الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتعمد شيطنة السلطة لتسهيل ضم الضفة وفصلها عن غزة

مصراوي

قالت الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد شيطنة السلطة لتسهيل ضم الضفة الغربية وفصلها عن قطاع غزة بهدف تقويض حل الدولتين.

وأضافت الخارجية، أن تدمير الاحتلال للمراكز الصحية في شمال غزة يهدف إلى تهجير السكان باتجاه جنوب القطاع، موضحة أن حملات التحريض التي يقودها اليمين الإسرائيلي لتفجير الأوضاع بالضفة تخلق حالة من الفوضى هدفها التوسع الاستيطاني.

كانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إن مستشفيات غزة ليست لديها أدنى الاحتياجات لمساعدة مئات الآلاف الذين يتعرضون للقصف، مضيفة أن الأوضاع في غزة كارثية مع نقص الملاجئ وانعدام الكهرباء والماء، موضحة أن المفاضلة بين جرحى غزة في تقديم العلاج أمر مروع.

وتابعت المتحدثة، أننا نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لوضع حد للكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب، مشيرة إلى أنه على العالم أن يفهم أن الوضع في غزة مسألة حياة أو موت لأشخاص أبرياء ليس لهم علاقة بالنزاع.