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BBC

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة كارثية مع نقص الملاجئ وانعدام الكهرباء والماء

01:26 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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مصراوي

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن مستشفيات غزة ليست لديها أدنى الاحتياجات لمساعدة مئات الآلاف الذين يتعرضون للقصف.

وأضافت المتحدثة، أن الأوضاع في غزة كارثية مع نقص الملاجئ وانعدام الكهرباء والماء، موضحة أن المفاضلة بين جرحى غزة في تقديم العلاج أمر مروع.

وتابعت المتحدثة، أننا نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لوضع حد للكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب، مشيرة إلى أنه على العالم أن يفهم أن الوضع في غزة مسألة حياة أو موت لأشخاص أبرياء ليس لهم علاقة بالنزاع.

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