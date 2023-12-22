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BBC

جيش الاحتلال: إصابة 23 جنديًا بمعارك غزة ليرتفع العدد لـ179 منذ بدء العملية البرية

01:24 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 23 جنديًا أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال، أنه منذ بدء العملية البرية أصيب 179 جنديًا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة.

وفيما سبق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن الشعار الذي يرفعه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالنصر والقضاء على حماس وهمٌ و سراب لن يتحقق وسوف يتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن الخيارات أمام نتنياهو هي الموت سياسيًّا أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العملية البرية في غزة حماس نتنياهو

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