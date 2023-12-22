الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أفرج عن عدد من الطواقم المحتجزين في جباليا

بي بي سي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، والذين كانوا محاصرين في داخل مركز إسعاف جباليا شمال غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت في وقت متأخر من الليلة الماضية عن عدد من مسعفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني، والنساء "الذين تم اعتقالهم مساء أمس من داخل مركز اسعاف جباليا"، فيما لا زالت تعتقل ثمانية من الطواقم الطبية.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن القوات الإسرائيلية قامت "بتدمير جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وتدمير جميع مركبات الاسعاف المتواجدة في الفرع"، مشيرة إلى أن الطواقم المفرج عنهم، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بجمع السكان المجاورين في مركز الإسعاف، وقام بـ"التحقيق معهم"على دفعات.