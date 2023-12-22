البيت الأبيض: العمليات الأقل كثافة أفضل لكننا لا نملي على إسرائيل شروطًا

مصراوي

قالت شبكة إن بي سي عن جون كيربي منسق الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إنه سيتعين على إسرائيل الانتقال إلى عمليات أقل كثافة بالتوازي مع استمرار حملتها العسكرية.

وتابع كيربي، اليوم الجمعة، أن "العمليات الأقل كثافة ستكون أفضل لكننا لا نملي على الإسرائيليين شروطا وجداول زمنية".

وفيما سبق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.