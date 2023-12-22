ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 144 شخصًا

بكين- (د ب أ)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه تأكد مقتل 144 شخصًا على الأقل، في زلزال ضرب شمال الصين، في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الوكالة أن حصيلة القتلى ارتفعت من 134 إلى 144 شخصًا، بعد انتشال المزيد من الضحايا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 2 .6 على مقياس ريختر، مشيرة إلى إصابة المئات.

وقالت هيئة "المسح الجيولوجي الأمريكي"، التي قدرت قوة الزلزال بـ 9 .5 درجة، إنه وقع في الساعة 11 و59 دقيقة مساء الاثنين الماضي(1559 بتوقيت جرينتش).

ويعد هذا الزلزال هو الأكثر دموية في الصين، منذ تسع سنوات.

كانت السلطات المحلية الصينية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن الكارثة أسفرت عن إصابة 198 شخصًا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، بحسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة وكالة "شينخوا".

ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق حوالي 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانج وسالار في مقاطعة قانسو.