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BBC

بالفيديو.. جنود لواء جولاني يحتفلون بقرار جيش الاحتلال بالخروج من غزة

12:14 ص الجمعة 22 ديسمبر 2023

جنود لواء جولاني يحتفلون

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مصراوي

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية مساء الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب لواء جولاني من غزة، جراء تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه، منذ بدء الحرب البرية على القطاع، قبل نحو 60 يومًا.

ويعد لواء جولاني أحد أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال، تكبّد خسائر فادحة في الأرواح، بمقتل أكثر من 85 جندياً وضابطاً من كتائبه على الأقل، فضلاً عن عدد كبير من المصابين، سقط أغلبهم في أكمنة نفذتها المقاومة الفلسطينية وأشهرها كمين الشجاعية الذي قتل فيه قائد الكتيبة 13 من اللواء وعدد من جنوده.

وبحسب القناة 13 العبرية فإن جنود لواء جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، فيما بثت قنوات عبرية مشاهد احتفال الجنود بسبب خروجهم من أرض المعركة.

وقبل عدة أيام، تحدث موشيه كبلينسكي، قائد لواء جولاني سابقاً والنائب السابق لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أن اللواء فقد نحو ربع قواته المقاتلة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب برية على قطاع غزة.

وأشار القائد السابق في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة 15 ديسمبر الماضي، إلى أن لواء جولاني أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال، تكبّد خسائر فادحة في الأرواح، بمقتل أكثر من 82 جندياً وضابطاً من كتائبه على الأقل، فضلاً عن عدد كبير من المصابين.

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