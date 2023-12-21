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BBC

الصحة العالمية: "رأينا مرضى ينتظرون الموت في شمال غزة"

09:31 م الخميس 21 ديسمبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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بي بي سي

قال منسق فرق الطوارئ الطبية لدى منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، والذي كان جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى المستشفيات في شمال غزة،إنّ البعثة لم تتمكن من إيجاد مستشفياتٍ تعمل أو حتى غرف عمليات في قطاع غزة.

وتابع خلال حديثه إلى برنامج "ذا وورلد آت وان" على إذاعة بي بي سي 4، أنه "لا يوجد مكانٌ لأيّ امرأةٍ تحتاج إلى عملية ولادةٍ قيصرية، ولا مكان للرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية".

ويقول كيسي "رأينا مرضى ينتظرون الموت، لأنه لم تكن هناك طريقة لعلاجهم، وهو أمرٌ صعب للغاية".

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BBC
منظمة الصحة العالمية شمال غزة قطاع غزة أخبار BBC طوفان الأقصى

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